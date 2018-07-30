Путин подписал закон о пятилетних тарифах в изолированных энергосистемах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении долгосрочных тарифов на электроэнергию в технологически изолированных территориальных энергосистемах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ наделяет региональные органы власти в области госрегулирования тарифов правом устанавливать минимальный и максимальный уровни цен на электроэнергию на срок не менее пяти лет для энергопринимающих устройств, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 года, в целях заключения двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии.

Это особенно актуально для технологически изолированных систем, которые расположены на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока, пояснял ранее замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко. По его словам, принятие закона будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности данных регионов.

Сейчас срок действия подобного рода тарифов не превышает одного года, что не способствует заключению долгосрочных договоров между производителями и потребителями, не добавляет стабильности и создает препятствие для реализации крупных инвестиционных проектов.