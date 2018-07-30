Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде соберется 1 августа

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Первое заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, которое проведет вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, состоится 1 августа в Калининградской области, участие в его работе примут глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Минсвязи Константин Носков, сообщила в понедельник пресс-служба ЕР.

"Первого августа в городе Гусеве Калининградской области пройдет первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака. В его работе также примут участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков", — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в пресс-службе, первая часть заседания будет посвящена вопросам обеспечения системности и сбалансированности развития цифровой экономики в регионах России, ключевым докладчиком станет губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Во второй части речь пойдет о повышении конкурентоспособности российских технологий и обеспечении цифрового суверенитета страны, отметили в пресс-службе.

Председатель комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев, глава Счетной палаты и глава Минсвязи в ходе заседания расскажут о цифровизации государственного управления, указано в сообщении. Как ожидается, в заключение с докладами на тему развития человеческого капитала в условиях цифровой экономики выступит ряд экспертов, в том числе ректор МГУ Виктор Садовничий.

Вице-спикер Совфеда отметил, что совет по развитию цифровой экономики должен стать профессиональной площадкой для обсуждения соответствующей нормативно-правовой базы.

"Нам необходимо вместе с правительством оперативно включаться в законотворческую работу на самой ранней стадии. Совет будет уделять особое внимание учету интересов и специфики регионов при развитии цифровой экономики. Кроме того, мы будем вести парламентский контроль за реализацией соответствующей программы в регионах", – цитирует пресс-служба ЕР слова Турчака.

Он рассказал, что на первом заседании совета участники определят приоритетные направления работы. "Но никаких формальных ограничений не будет – повестка дня будет формироваться исходя из реальных запросов регионов и экспертного сообщества", — подчеркнул сенатор, отметив, что "площадка совета будет налаживать взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и компаниями, которые должны стать двигателем развития цифровой экономики".