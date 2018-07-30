Путин освободил экспортеров под санкциями от штрафов за невозврат валюты

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит не штрафовать российских экспортеров, попавших под санкции иностранных государств, за невозврат валютной выручки в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев ранее пояснял, что это будет касаться компаний-экспортеров, которые попали под санкции и у которых счета заморожены. При этом, по его словам, освобождаться от ответственности будут не любые лица, а лишь те, что включены в перечень, утверждаемый ФНС по согласованию с Минфином.

Закон также признает экспортера исполнившим обязательства по возврату выручки в случае, если он застрахован в ЭКСАР (дочерняя структура ВЭБа) на сумму не меньшую, чем объем будущих поступлений по экспортному контракту.