Роспотребнадзор усилил контроль по сезонному завозу фруктов, овощей и ягод

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за безопасностью овощей, фруктов и ягод в связи с сезонным завозом на потребительский рынок РФ.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с сезонным завозом на потребительский рынок Российской Федерации плодоовощной продукции, усилен контроль за безопасностью овощей, фруктов, плодово-ягодных культур, в том числе арбузов и дынь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все проверки сопровождаются высокотехнологичными лабораторными исследованиями, в том числе на наличие в продукции пестицидов и агрохимикатов. Добавляется, что около 60 тысяч проб плодоовощной продукции было исследовано в 1 полугодии 2018 года на соответствие по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Кроме того, особое внимание Роспотребнадзор уделяет контролю за плодоовощной продукцией импортного производства.

В ведомстве добавили, что в случае сомнений в качестве и безопасности приобретаемых овощей и фруктов следует обращаться в управление Роспотребнадзора по субъекту РФ.