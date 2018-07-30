Принят закон о передаче СК валюты, изъятой Генпрокуратурой

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит Генпрокуратуре передать Следственному комитету (СК) РФ иностранную валюту, изъятую в рамках предварительного следствия и хранящуюся на ее счетах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Генпрокуратуре с момента создания СК необходимо передать ему денежные средства в иностранной валюте, которые были изъяты ранее и до настоящего времени хранятся на ее внебюджетных счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение.

На таких внебюджетных счетах Генпрокуратуры в банках более 10 лет числятся и не востребованы денежные средства на сумму 4,91 миллиона рублей, а также в иностранной валюте на сумму 1,74 тысячи фунтов стерлингов, 110 тысяч японских иен, 4,279 миллиона долларов и 61,125 тысячи евро.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.