Сельхозпроизводители получили расширенный доступ к проектам ГЧП

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ сельхозпроизводителей к проектам, реализуемым в рамках концессионных соглашений, а также государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ уточняет формулировку двух законов — "О концессионных соглашениях" и "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации". Ранее, 12 июля, документ был принят Государственной думой, затем, 24 июля, одобрен Советом Федерации.

Согласно прежней формулировке закона, объектами концессионного соглашения могли являться объекты производства сельхозпродукции, ее первичной или промышленной переработки и хранения, включенные в утвержденный правительством перечень. Теперь требование о включении в такой перечень отменено.