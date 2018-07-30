Сельхозпроизводители получили расширенный доступ к проектам ГЧП

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ сельхозпроизводителей к проектам, реализуемым в рамках концессионных соглашений, а также государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно прежней формулировке закона, объектами концессионного соглашения могли являться объекты производства сельхозпродукции, ее первичной или промышленной переработки и хранения, включенные в утвержденный правительством перечень. Теперь требование о включении в такой перечень отменено.