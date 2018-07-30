"Гражданские самолеты Сухого" открыли филиал в Таганроге

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) открыли подразделение в Таганроге для конструкторских работ по Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщила компания.

"Компания "Гражданские самолеты Сухого" открыла представительство в Таганроге для решения задач программы SSJ100, ее развития, а также для участия в реализации других проектов гражданской авиации", — говорится в сообщении.

Обособленное структурное подразделение начало работу 20 июля текущего года и выполняет конструкторские работы совместно с московским офисом. Программа развития проекта SSJ100 предполагает создание в течение нескольких лет самолета на 75 мест и версии с увеличенным количеством российских комплектующих. В этой связи ожидается увеличение объема работ, в том числе, по проектированию и конструкторскому сопровождению.

"Следуя планам развития, ГСС создали обособленное структурное подразделение в регионе с исторически заложенными компетенциями в области авиастроения", — отмечается в сообщении.

Конструкторский блок, удаленный от главного офиса в Москве, может стать дополнительным драйвером регионального роста и развития компании, предлагая с одной стороны новые рабочие места, с другой — обеспечивая поддержку реализуемым компанией программам и оптимизируя деятельность конструкторского блока, добавляет компания.

Открытие обособленного структурного подразделения в Таганроге продолжает курс компании "Гражданские самолеты Сухого" на создание региональных площадок в России. В настоящее время обособленные структурные подразделения компании представлены в Жуковском, Ульяновске, Воронеже и Новосибирске. Основная производственная площадка находится на Дальнем Востоке и представлена филиалом в Комсомольске-на-Амуре.