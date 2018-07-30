Путин подписал закон об основаниях для обжалования решений в градостроении

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении перечня оснований для обжалования в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) решений в сфере градостроения, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Документ направлен на унификацию оснований для ускоренного административного обжалования в сфере градостроительных отношений, что облегчит для предпринимателей обжалование соответствующих нарушений в административном порядке, пояснял ранее замруководителя ФАС Рачик Петросян.

Закон относит к основаниям для обжалования в ФАС решения, выразившиеся в незаконном отказе в приеме документов, заявлений, а также в предъявлении к лицу, подавшему жалобу, и предоставленным им документам и информации требований, не установленных нормативными правовыми актами.

Ранее по аналогичному перечню оснований ФАС рассматривала жалобы на действия организаций, осуществляющих эксплуатацию энергосетей.

Как отмечалось ранее, единообразие при обжаловании действий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей и органов власти в сфере градостроительных отношений, от которых зависит процесс строительства, позволит ФАС оперативно восстанавливать нарушенные права организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере во внесудебном порядке.