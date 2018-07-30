МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владелец АО "Корпорация "Энергия"", экс-министр энергетики РФ Игорь Юсуфов направил несколько писем в Минприроды с просьбой о предоставлении для геологического изучения ряда участков в Обской губе, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, речь идет об Усть-Обских участках 1, 2, 3, Южно-Парусном 2, Бухаринском 2. В последнем июньском письме к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину Юсуфов сообщает, что площади находятся в непосредственной близости к участкам корпорации "Энергия", их освоение позволит получить синергию от использования общей инфраструктуры и совместной организации геологоразведочных работ и привлечь значительные инвестиции в Ямало-Ненецкий АО. К примеру, Усть-Обские 1, 2, 3 — смежные участки, один из них прилегает к единственному крупному активу Юсуфова — Ярудейскому месторождению (СП "Новатэка" и "Энергии"). В "Энергии" не ответили на запрос газеты.

Закон о недрах запрещает частным компаниям разведку и добычу на шельфе РФ. Лицензии в Обской губе из частников есть только у "Новатэка", которому они были специально выданы для СПГ-проектов. Но в отношении так называемых транзитных участков, которые находятся в пределах 12-мильной зоны территориальных вод, в законе полной ясности нет.

В Минприроды подготовили поправки, которые разрешают частным компаниям заниматься геологическим изучением территориальных вод и в случае открытия разрабатывать месторождение. Они приняты в первом чтении в 2017 году и сейчас готовятся ко второму. Но по закону исключительные права госкомпаний касаются участков, "расположенных на территории РФ и простирающихся на ее континентальный шельф", — по одной из трактовок, определение включает и территориальные воды. В Минприроды пояснили изданию, что вопрос о выдаче лицензий во внутренних водах (транзитные участки) станет актуальным после принятия поправок.

В справке, приложенной к письму "Энергии", уточняется, что бурение скважины на Балтике стоит 20-30 миллионов долларов, а в Карском море на структуре Университетская, где СП "Роснефти" и ExxonMobil открыли месторождение Победа, — 700 миллионов долларов. "Энергия" предлагает допустить на шельф частных игроков, которым, по ее мнению, проще привлечь технологического партнера и обеспечить финансирование разведки без привязки к "бюджетным ограничениям".

Андрей Полищук из Райффайзенбанка сомневается, что стратегия Юсуфова предполагает разработку участков. Открытые газовые месторождения "Энергия", скорее всего, попытается продать "Новатэку" либо "Газпрому" или найти партнера, полагает он. Самостоятельно разработать морские участки "Энергии" будет сложно из-за отсутствия опыта, добавляет эксперт.