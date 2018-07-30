Судостроительный завод "Звезда" получил 118 контрактов на корабли и суда

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда", расположенный на юге Приморского края, имеет заказы на производство 118 кораблей и судов, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

"У "Звезды" сейчас 118 контрактов — 118 потенциальных кораблей, которые будут строиться. В основном это большого класса крупномодульные газовозы, суда снабжения (грузоподъемностью — ред.) до 100 тысяч тонн", — сказал он.

В то же время, пояснил вице-премьер, "Звезда" остается единственным крупным судоремонтным предприятием на Тихом океане, где проходят ремонт и сервис корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота.

"Все стратегические и многоцелевые подлодки обслуживаются там, там обеспечивают ремонт и модернизацию флота", — отметил Борисов.