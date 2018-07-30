Курорты Северного Кавказа хотели бы преференций на фоне повышения НДС

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Повышение налога на добавленную стоимость увеличит финансовую нагрузку на приезжающих на Кавказ туристов, и здесь были бы уместными определенные преференции, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.
"Более того, на наш взгляд, необходимо предусмотреть систему субсидирования авиаперевозок. Страна у нас большая, большинству российских туристов приехать на Кавказ на машине сложно, а семьи с маленькими детьми вообще не смогут отправиться в такое долгое автопутешествие", — продолжил Тимижев.
Совет Федерации ранее одобрил закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%. Одновременно до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для авиаперевозок в регионы Дальнего Востока. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.