Центробанк за первое полугодие выявил около двух тысяч "черных кредиторов"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Банк России за первое полугодие 2018 года выявил 1,89 тысячи организаций, осуществлявших нелегальное кредитование ("черных кредиторов"), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России за январь-июнь 2018 года выявил 1,89 тысячи организаций, осуществлявших нелегальное кредитование ("черных кредиторов"). По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выявленных "черных кредиторов увеличилось вдвое", — говорится в сообщении.

Впрочем, как пояснил на встрече с журналистами директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, "мы эту работу активизировали именно на региональном уровне. Мы не говорим о том, что проблематика выросла. Сейчас виден всплеск выявляемых подобных нелегальных участников, и он связан с тем, что эти региональные подразделения начали свою работу".

Как поясняется в сообщении регулятора, наиболее часто выявляемое нарушение – это незаконное использование названий легальных форм финансовых институтов в наименованиях организаций, не имеющих лицензии Банка России и не состоящих в соответствующих реестрах. Например, они нелегально использовали в своих наименованиях словосочетания "микрофинансовая организация", "микрофинансовая компания", "МФО". По сообщению ЦБ, чаще всего такие мошеннические организации выявляются в Центральном, Южном, Уральском, Сибирском и Приволжских федеральных округах.

Кроме того, ЦБ в первом полугодии инициировал блокировку 1104 сайтов, из них 182 – сайты лжебанков. В соотношении 208 нелегальных форекс-дилеров регулятор направил материалы в правоохранительные органы, отмечается в сообщении регулятора.