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Экономика

Бизнес из ничего: продавцы воздуха зарабатывают на задыхающихся азиатах

(обновлено: 08:18 29.07.2018)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоСмог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
© РИА Новости / Анна Раткогло

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Девять из десяти человек на планете дышат смогом, умирают от этого — семь миллионов в год. Особенно страдают азиатские страны, и туда уже пришли продавцы воздуха. Для небогатого населения Китая и Индии это обязательная статья расходов. На бутилированный воздух тратят больше, чем на воду. Кто и сколько зарабатывает на этом и почему люди вынуждены платить за кислород — в материале РИА Новости.

Трубы на заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сорок долларов за баллон

Один из самых привлекательных рынков для продавцов воздуха — Китай с его полуторамиллиардным населением, окутанным смогом. Дышат через маски и шарфы, но это не спасает. В 2008 году власти попытались разогнать перманентный смог над Пекином к летней Олимпиаде. Не вышло. Атмосферу загрязняют 17 миллионов автомобилей и множество производств. И все это при очень высокой влажности. Содержание опасных для здоровья твердых частиц PM2.5 в атмосфере — около 500 микрограмм на кубический метр. Это почти в 20 раз больше нормы ВОЗ.

© REUTERS / Kim Kyung-HoonЖенщина на улице Пекина
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Женщина на улице Пекина

Взвешенные частицы проникают глубоко в легкие и сердечно-сосудистую систему, вызывая инсульт, болезни сердца, рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких и респираторные заболевания, в том числе пневмонию.

Коттедж на берегу озера в сельских районах Финляндии
© Depositphotos / Nblxer
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Власти пытаются что-то сделать: по четным дням запрещают выезжать на дороги автомобилям с номерами, заканчивающимися нечетным числом, — и наоборот, закрывают строительные площадки, но все тщетно.

Сбор за свежий воздух

В 2016-м заработать на проблеме решил стартап из Канады VitalityAir, предложив покупателям емкости "со свежим воздухом скалистых гор". Баллон на 80 глотков стоит 13 долларов, на 150 — 23. Не самый доступный продукт.

Бутылка минеральной воды в Китае стоит в 50 раз дешевле, а средняя зарплата там — 450-500 долларов в месяц.

© REUTERS / Jason LeeВоенный на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время смога
© REUTERS / Jason Lee
Военный на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время смога

Тем не менее спрос на новинку зашкаливал: первую партию из 500 бутылок компания распродала всего за четыре дня. А вторая — из 5000 — разошлась по предзаказам.

На смоге зарабатывает и местный бизнес. Так, владелец одного из ресторанов в провинции Цзянсу на востоке страны одно время брал деньги с посетителей, как он объяснял, за возможность наслаждаться трапезой "на свежем воздухе".

Установив специальные воздухоочистители в заведении, он включал в счет дополнительный сбор — один юань. Правда, вскоре плату за "навязанную услугу" пришлось отменить — возмущенные посетители завалили жалобами местную администрацию.

В стартапе не скрывают: смог для них — лучшая реклама. Как только он становится невыносимым, китайцы просто штурмуют интернет-магазин. Сейчас канадцы реализуют около 20 тысяч баллонов в месяц и рассчитывают на двукратный рост продаж.

© REUTERS / Aly SongСмог в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Смог в Шанхае

Перспективные рынки

После успеха в Китае VitalityAir вышла и на рынок Индии. В Нью-Дели ситуация немногим лучше, чем в Пекине или Шанхае, — уровень загрязнения воздуха превышает рекомендованные максимумы почти в 40 раз. Местные жители называют город "газовой камерой".

Воздух там продается в емкостях по три и восемь литров, по 20 и 40 долларов соответственно.

"Упаковка из пяти баллонов по десять литров в каждой — отличный способ пополнить запасы кислорода", — говорится в описании товара на индийском Amazon.

"Наши ключевые рынки — Китай, Индия, Вьетнам и Южная Корея. Мы просто даем людям возможность испытать то, что им недоступно, — дышать чистым воздухом", — говорит основатель компании Моисей Лэм.

© РИА Новости / Инсаф БасировРегулировщики во время сильного смога на площади Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Инсаф Басиров
Регулировщики во время сильного смога на площади Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017

Воздушное фермерство

Примеру канадцев последовали стартапы из Швейцарии и Австралии — они продают канистры с воздухом из горных районов. Например, австралийская Green & Clean предлагает подышать воздухом Голубых гор. Упаковка из четырех баллонов стоит 35,20 доллара, в каждой — 7,5 литра.

Города мира. Ницца
© РИА Новости / Владимир Песня
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Два месяца в году воздухом Ниццы лучше не дышать

А британская Aеthaer, основатель которой называет себя "воздушным фермером", работает в премиум-сегменте и ориентируется на состоятельных клиентов: емкость на 580 миллилитров, заполненная воздухом с горных склонов в Дорсете, обходится покупателям в 140 долларов. Часть прибыли от продажи предприниматель вкладывает в выпуск более дешевого продукта, востребованного на азиатских рынках, — дыхательных масок.

"Мы продаем воздух тем, кто может себе это позволить, и маски — остальным", — замечает предприниматель. 

Целевая аудитория таких компаний — обитатели мегаполисов, преимущественно в Азии и на Ближнем Востоке. Смог — бич развивающихся стран, где быстрый промышленный рост убивает окружающую среду.

© Фото : Valentin FlaurauШвейцарский кантон Вале
© Фото : Valentin Flaurau
Швейцарский кантон Вале

А есть ли польза

Предприимчивые продавцы напоминают: свежий воздух очищает легкие, обеспечивает прилив энергии, нормализует кровяное давление и пульс. Но толком не знают, как часто нужно глотать из бутылочек. 

"Возможно, десять вдохов в день", — предполагают в Vitality Air. В компании признаются: они не заказывали исследование о том, есть ли реальная польза для здоровья от их продукта. Впрочем, и независимых исследований на эту тему никто не видел. 

"В современной медицинской науке нет данных о преимуществах чистого воздуха в небольших количествах", — отмечают в Green & Clean. 

Действительно ли бутилированный воздух помогает? "Этому нет никаких доказательств", — утверждают специалисты лондонского Имперского колледжа. В том, что это не более чем маркетинг, уверены и во Всемирной организации здравоохранения — чистым воздухом нужно дышать постоянно. 

Тем временем, как констатируют в ВОЗ, воздух продолжит загрязняться. Его продавцы потирают руки и вынашивают новые коммерческие планы. Одна из идей состоит в том, чтобы носить на спине воздушный пакет — подобно рюкзаку. Этого хватит, чтобы дышать чистым воздухом весь восьмичасовой рабочий день. 

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