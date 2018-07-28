Сенаторы одобрили ликвидацию КГН с 2023 года

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в субботу одобрил закон, предусматривающий постепенную отмену контроля трансфертного ценообразования по сделкам внутри страны и в связи с этим ликвидацию с 2023 года института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

Вводится бессрочный запрет на регистрацию налоговыми органами договоров о создании КГН и изменений в договоры, предусматривающие присоединение новых участников таких групп. Определен предельный срок окончания действия договоров о создании КГН — не позднее 1 января 2023 года.

Порог, при котором контролю подлежат сделки между взаимосвязанными лицами внутри России, сохраняется на уровне 1 миллиарда рублей в год. Для трансграничных сделок такой порог устанавливается в 60 миллионов рублей в год. Сейчас каждая внешняя сделка нуждается в согласовании. Поскольку в настоящее время порог для трансграничных сделок не установлен, в разряд контролируемых подпадает любая внешнеторговая сделка (за исключением сделок с резидентами офшоров).

Такой комплекс решений позволяет, с одной стороны, отказаться от сильно критикуемого со стороны регионов института КГН, а с другой, сосредоточить контроль за трансфертными ценами только на тех областях, где существуют реальные риски ухода от уплаты налогов, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин.

В целях минимизации областей такого риска закон, по его словам, исключает в течение пяти лет право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Однако этот запрет не относится к резидентам особых экономических зон, территорий опережающего развития и участникам региональных инвестпроектов.

Пониженные ставки налога на прибыль, установленные законами субъектов РФ до 1 января 2018 года, налогоплательщики смогут применять до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2022 года. При этом такие пониженные ставки могут быть повышены региональными законами на налоговые периоды 2019-2021 годов.