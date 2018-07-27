Рубль подрос к доллару и евро

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Рубль вечером в пятницу умеренно прибавляет по отношению к доллару и евро, отыгрывая налоговый период, говорят трейдеры.
Стабилизация рынка нефти около 74 долларов за баррель поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами "завтра" к 21.21 мск снижался на 14 копеек, до 62,82 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 73,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль прибавляет
Рынок нефти колеблется на уровне 74 долларов за баррель. "Черное золото" стабилизируется после роста на новостях о приостановке Саудовской Аравией экспорта углеводородов через Баб-эль-Мандебский пролив из-за атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских повстанцев.
Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых было ожидаемым и не привело к заметной реакции рубля, тем не менее это само по себе умеренно жесткое монетарное решение, и оно на пользу национальной валюте.
В итоге доллар и евро вечером теряли 0,1-0,2%, а рублевая цена марки Brent колебалась около отметки 4,65 тысячи за баррель.
Прогнозы и рекомендации
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,2-63,2 рубля, евро – в коридоре 72,8-74 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
"Новые договоренности с ЕС, приостанавливающие введение тарифов на европейские автомобили и расширяющие возможности для американского экспорта, в частности, сельскохозяйственной продукции, создают хороший задел для дальнейшего роста американской экономики. В пользу доллара играет и политика ЕЦБ, отказавшегося в очередной раз от пересмотра ставок в еврозоне, что негативно отражается на евро", — добавила она.