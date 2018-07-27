Рубль подрос к доллару и евро

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Рубль вечером в пятницу умеренно прибавляет по отношению к доллару и евро, отыгрывая налоговый период, говорят трейдеры.

Стабилизация рынка нефти около 74 долларов за баррель поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.21 мск снижался на 14 копеек, до 62,82 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 73,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль прибавляет

Рубль в пятницу вечером слегка прибавляет к доллару и евро на фоне подготовки экспортеров к последним в этом месяце выплатам в бюджет, приходящимся на следующий рабочий день — понедельник 30 июля.

Рынок нефти колеблется на уровне 74 долларов за баррель. "Черное золото" стабилизируется после роста на новостях о приостановке Саудовской Аравией экспорта углеводородов через Баб-эль-Мандебский пролив из-за атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских повстанцев.

Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых было ожидаемым и не привело к заметной реакции рубля, тем не менее это само по себе умеренно жесткое монетарное решение, и оно на пользу национальной валюте.

ЦБ также сохранил прогноз роста экономики РФ в 2018 году в интервале 1,5–2%, прогноз инфляции на конец 2018 года в 3,5–4%, ожидая также временного превышения годовой инфляцией уровня 4% в 2019 году из-за повышения НДС. Регулятор также вернул в свой релиз сигнал о сроках завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике — 2019 год.

В итоге доллар и евро вечером теряли 0,1-0,2%, а рублевая цена марки Brent колебалась около отметки 4,65 тысячи за баррель.

Прогнозы и рекомендации

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,2-63,2 рубля, евро – в коридоре 72,8-74 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

На предстоящей неделе высока вероятность укрепления доллара до отметки в 63,5 рубля на ряде факторов, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова: "Сильные данные по экономическому росту, уверенная положительная динамика потребительских, инвестиционных и государственных расходов в США создают все основания для роста курса американской валюты".

"Новые договоренности с ЕС, приостанавливающие введение тарифов на европейские автомобили и расширяющие возможности для американского экспорта, в частности, сельскохозяйственной продукции, создают хороший задел для дальнейшего роста американской экономики. В пользу доллара играет и политика ЕЦБ, отказавшегося в очередной раз от пересмотра ставок в еврозоне, что негативно отражается на евро", — добавила она.