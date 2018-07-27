Россия не откажется от доллара, но будет учитывать риски

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия не собирается отказываться от инвестиций в доллары и расчетов в американской валюте, но осознает санкционные риски и старается их минимизировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не отказывается от доллара. Доллар – это универсальная резервная валюта. Более-менее на это может претендовать и евро, но и то не в полном объеме. Поэтому мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о сокращении вложений РФ в американские гособлигации.
Этот вопрос возник на фоне неопределенности, связанно ли сокращение вложений РФ в госдолг США с санкциями, сомнениями Банка России в надежности этих гособлигаций или с заявлениями властей о необходимости снижения зависимости российской экономики от доллара.
11-летний минимум
Глава Банка России Эльвира Набиуллина после апрельской статистики пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.
В понедельник замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак рассказал, что пытался узнать причины сокращения вложений России в американские бумаги у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, однако она воздержалась от ответа.
Позицию Путина об универсальности доллара поддерживает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ. По его мнению, Россия должна иметь вложения в американские гособлигации в размере порядка 40 миллиардов долларов для поддержания операций на валютном рынке.
Расчет на доллары
"Что касается наших американских партнеров и вот этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка… Потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как к резервной валюте", — убежден глава государства.
Еще несколько лет назад никому в голову не приходило, что такие инструменты, как валюта, могут использоваться в политической борьбе, отметил Путин. "Мы должны минимизировать риски. Мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными ограничениями. И мы осознаем эти риски и стараемся их минимизировать", — заявил он.
В свою очередь глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин, выступающий за дедолларизацию экономики РФ, недавно подготовил проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах и попросил Путина их поддержать. Костин указывал, что США представляют наибольшую угрозу с точки зрения введения разного рода санкций, больше, чем Европа или другие страны.
Между тем, доллар по-прежнему пока занимает основную долю в структуре международных резервов РФ. По данным ЦБ, доля доллара в 2017 году составила 45,8%.