Любимов обозначил приоритеты развития Рязанской области

РЯЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости. Привлечение инвестиций и высокотехнологичных корпораций — лидеров в своей отрасли — является приоритетом для Рязанской области, заявил в пятницу губернатор региона Николай Любимов в ходе рабочей встречи с представителями ПАО "Фармимэкс" и ГК "Новартис".

Встреча была посвящена реализации в Рязанской области инвестиционного проекта по созданию на базе ООО "Скопинфарм" нового производства не имеющих аналогов в России современных высокотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. В обсуждении вопросов приняли участие президент ПАО "Фармимэкс" Александр Апазов, вице-президент ПАО "Фармимэкс" Инга Нижарадзе, глава управления стратегических альянсов на рынках развивающихся стран "Новартис Фарма АГ" Ялчин Гол, генеральный директор ООО "Новартис Фарма" Наталья Колерова, президент союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин.

Николай Любимов отметил, что регион давно взаимодействует с компанией "Фармимэкс", которая развивает производственный комплекс "Скопинфарм" на территории Скопинского района. Губернатор выразил уверенность, что взаимовыгодное деловое партнерство будет налажено и с корпорацией "Новартис".

"Мы считаем приоритетом привлечение в Рязанскую область инвестиций и высокотехнологичных корпораций – лидеров в своих сферах. Безусловно, это в полной мере относится к вашим компаниям. Мы заинтересованы в развитии местного производства. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество в научно-исследовательской области в сфере здравоохранения. Ваш проект очень актуален. Он может стать значимым сегментом медицинского кластера, который формируется в регионе", — сказал Любимов.

Он добавил, что Рязань обладает мощной высокотехнологичной клинической базой, на территории региона расположен ведущий медицинский вуз страны, который является гарантом обеспечения новых производств квалифицированными кадрами. По словам Любимова, в области создана эффективная система поддержки инверторов на всех этапах реализации проекта.

Вице-президент ПАО "Фармимэкс" Инга Нижарадзе отметила, что реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2021 года. Общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей. По итогам планируется создание более 80 высокотехнологичных рабочих мест.

"Важность проекта заключается в том, что он соответствует Национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями и будет способствовать развитию импортозамещения и современного производства цитостатических препаратов в стране",– сказала Нижарадзе.

Другие новости региона читайте здесь >>