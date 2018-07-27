МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" сообщил о повышении цен на закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий до 8088 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщает УНИАН. © РИА Новости / Нафтогаз Украины Перейти в фотобанк Суд разрешил главе "Нафтогаза" не оплачивать штраф в 300 миллионов долларов

"Нафтогаз" с июня пытался закупить голубое топливо собственной добычи на внутреннем рынке страны, однако ни одного предложения не поступило. Украинские предприятия не заинтересовала цена, предложенная "Нафтогазом".

В июле компания объявляла тестовую закупку газа по цене 7629 гривен за тысячу кубометров, в июне — по цене 6900 гривен за тысячу кубометров.

"В связи с тем что июнь и июль традиционно являются сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа", — приводит издание выдержку из заявления пресс-службы компании.