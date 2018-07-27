"М.Видео" и "Эльдорадо" запустили сеть пунктов самовывоза

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) запускает пилотный проект по выдаче интернет-заказов через пункты самовывоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"М.Видео-Эльдорадо" пилотирует выдачу интернет-заказов через пункты самовывоза, расположенные вне собственных магазинов сетей. Теперь интернет-заказ можно не только получить с курьером или в одном из розничных магазинов, но и забрать в партнерских пунктах выдачи заказов и постаматах", — сказали в компании.

Так, "М.Видео" запустила пилотный проект совместно с логистическим сервисом PickPoint в Москве, городах Московской области и Санкт-Петербурге. "Сеть пунктов самовывоза насчитывает 33 точки в 17 городах. До конца года компания планирует еще расширить сеть. Аналогичный пилот запускается и в сети "Эльдорадо" в Москве в пределах Садового кольца", — добавили в ритейлере.

В пунктах самовывоза и постаматах можно забрать почти любой товар из ассортимента "М.Видео", который не превышает габаритов стандартной микроволновой печи, весит до 15 килограмм и стоит менее 50 тысяч рублей. В постаматах ограничений по сумме заказа нет. Группа отмечает, что чаще всего пункты самовывоза используются для получения цифровой электроники (включая смартфоны, планшеты, наушники), аксессуаров и мелкой бытовой техники.

Директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой "М.Видео-Эльдорадо" Ирина Дементьева, слова которой привели в компании, отметила, что пункты самовывоза — решение, которое при сравнительно невысоких затратах позволит ритейлеру стать ближе к клиентам.

"Порядка 70% интернет-заказов наши покупатели предпочитают получать самостоятельно в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо". В год это больше двух миллионов заказов", — отметила Дементьева. Интернет-продажи группы в первом полугодии 2018 года увеличились на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,306 миллиарда рублей, общие продажи — на 16%, до 175,304 миллиарда рублей с НДС.