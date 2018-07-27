В Совфеде рассказали, когда Украина сможет добывать свой газ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украина могла бы лет через десять начать добывать собственный газ, если бы отказалась от войны в Донбассе, в противном случае у неё не хватит на это денег, так как иметь залежи газа не достаточно — надо еще уметь его извлекать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что необходимо полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой. Он также выразил уверенность, что Украина сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу своего газа, а впоследствии и снизить цену на него внутри страны.

"Гройсман забывает, что для добычи газа нужно обладать не только его крупными запасами, но и уметь его извлекать и иметь на деньги. Разработка газовых месторождений и такая добыча требует огромных вложений, а у Украины их нет", — заявил Цеков.

Он подчеркнул, что проблему нехватки средств можно решить только, если Киев откажется от войны в Донбассе, поскольку на нее уходят практически все доходы украинского бюджета, а также проведет масштабную борьбу с коррупцией на всех уровнях власти.

"Но я сомневаюсь, что и то, и другое произойдёт в обозримом будущем, при нынешней власти на Украине. Поэтому всем заявлениям Гройсмана суждено остаться только пожеланиями", — сказал сенатор.