Медведев призвал устранить препятствия по созданию общих рынков в ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен обеспечить недискриминационные условия для бизнеса, необходимо будет проделать работу по устранению препятствий созданию общих рынков союза, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные, прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕврАзЭс. Об этом мы с вами тоже договорились в ходе узкого формата", — сказал Медведев в ходе межправительственного совета союза.