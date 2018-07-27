На Камчатке прогнозируют рекордный улов лососевых в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — РИА Новости. Рекордный объем вылова лососевых до 290 тысяч тонн планируется на Камчатке в 2018 году. В 2017 году было добыто 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей, сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник пресс-службы правительства края.

По его словам, в настоящее время объём вылова составил уже 85 тысяч тонн.

"Всего во время путины на Камчатке планируется добыть порядка 290 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Такого стартового прогноза у нас еще не было, он является рекордным. Главный фактор, кроме подхода рыбы, который может помешать — это погода, на западном побережье сложные метеорологические условия. Но я уверен, что у камчатских рыбохозяйственных компаний все получится", — сказал РИА Новости заместитель председателя правительства региона — министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.

По его словам, чётные годы считаются нерыбными для восточного побережья Камчатки. Однако в последнее время эксперты видят иную тенденцию.

"Начиная с 2010 года объем вылова на востоке в четные годы непрерывно растет. В 2010 году предприятия добыли 6 тысяч тонн горбуши, в 2012 — 16 тысяч тонн, в 2016 — уже 65 тысяч тонн. На востоке рыбалка продлится еще около недели, на западе уже фиксируются первые подходы лосося, там путина стартует со дня на день, как только закончится штормовая погода.", — добавил Галицын.

Как отметила РИА Новости руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова, рост будет достигнут также за счёт увеличения количества горбуши, по остальным видам: нерке, кете и кижуче вылов будет примерно на том же уровне, что и в прошлые годы.

По информации правительства региона, Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности России. В 2017 году Камчатка вновь показала рекордные объемы вылова — более 1,2 миллиона тонн, превысив показатель 2016 года на 13%. Лососевая путина-2017 также стала одной из лучших за последнее столетие — камчатские рыбаки добыли порядка 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Первое место Камчатский край занимает и по добыче минтая, вылов которого по итогам прошлого года составил 535 тысяч тонн.

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