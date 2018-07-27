ЦБ прогнозирует в 2019 году превышение годовой инфляцией 4% из-за роста НДС

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 3,5-4%, в 2019 году прогнозирует временное превышение годовой инфляцией 4% из-за повышения налога на добавленную стоимость, следует из пресс-релиза регулятора.

"Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Это повышение будет иметь разовый эффект на цены, поэтому годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года", — говорится в сообщении.

Госдума в июле приняла закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18%. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации и подписать президент РФ.

ЦБ РФ на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, отметив, что баланс смещен в сторону проинфляционных рисков.

"Основные риски связаны с высокой неопределенностью относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции инфляционных ожиданий), а также с внешними факторами", — отмечается в релизе по ключевой ставке.

В июньском релизе ЦБ давал более точную оценку по инфляции на 2019 год — 4–4,5%, отмечая при этом, что в целом ожидает ускорения инфляции в РФ вследствие увеличения НДС примерно на 1 процентный пункт, часть из которого может прийтись уже на 2018 год. Прогноз по инфляции на 2018 год в июне был таким же — 3,5-4%.