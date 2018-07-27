ЦБ сохранил прогноз роста российской экономики в интервале 1,5 – 2%

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Банк России по-прежнему ожидает роста ВВП РФ по итогам 2018 года в интервале 1,5–2%, говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ РФ на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

"Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений", — отметил регулятор.

Обновленные данные Росстата отражают более уверенный рост экономики в 2017-начале 2018 года, чем оценивалось ранее, пояснил ЦБ. "Это существенно не меняет взгляд Банка России на влияние деловой активности на динамику инфляции, учитывая, что пересмотр данных в основном касается производства инвестиционных товаров", — указывается в сообщении.

ЦБ в середине июня сообщил, что ожидает роста ВВП России во втором и третьем кварталах в диапазоне 1,1-1,6%. Регулятор тогда также объявил о сохранении прогноза темпов прироста российской экономики в текущем году в 1,5-2%. ЦБ прогнозирует, что в 2019-2020 годах темпы роста ВВП сохранятся вблизи этих уровней.

Согласно мнению департамента исследований и прогнозирования ЦБ, мнение которого может не совпадать с официальной позицией ЦБ, рост ВВП по итогам 2018 года будет ближе к верхней границе интервала в 1,5-2%.