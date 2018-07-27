Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

В текущем году регулятор снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял паузу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной политике до конца 2019 года. При этом ЦБ при целевой годовой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7%, то есть на 2-3 процентных пункта выше.

"Совет директоров Банка России 27 июля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых", — говорится в сообщении регулятора.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года по 23 июля набрала 2,5%. Вместе с тем инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев, как сообщал ЦБ, выросли в июне до 9,8% с майских 8,6% на фоне подорожания бензина.

Опрошенные РИА Новости аналитики были единодушны во мнении, что регулятор воздержится от снижения ключевой ставки и сохранит ее на уровне 7,25%. По их мнению, после жесткого комментария ЦБ о замедлении перехода к нейтральной политике ситуация в экономике не изменилась, что сводит на нет возможности снижения ставки до конца 2018 года.

Подробнее о введении ключевой ставки ЦБ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>