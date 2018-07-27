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Экономика

Эксперт рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июль 2018 (48)
(обновлено: 12:23 27.07.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине. Архивное фотоГазодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украина может выйти на самообеспечение газом в лучшем случае через 10 лет при сохранении текущего уровня потребления и стабильности политической и фискальной систем, считает аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: тема газа превратилась для Киева в ловушку

В четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву следует отказаться от импорта газа из России. По его словам, Украина обладает "огромными" запасами природного газа, однако продолжает его закупать у РФ. При этом он считает, что Киеву в будущем удастся выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать его добычу на своей территории.

При этом Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

При условии, что ВВП не будет расти

"Последние годы Украине удалось стабилизировать падение и даже немного нарастить добычу до 20,8 миллиарда кубических метров на фоне снижения потребления до 28,4 миллиарда кубометров. Таким образом, для выхода на самообеспечние, необходимо добывать самостоятельно около 8 миллиардов кубических метров (при условии, что экономика не будет расти). Теоретически, такого роста можно достигнуть за 10 лет, но для этого необходима стабильная политическая и фискальная система (с минимальными налоговыми изъятиями, так как себестоимость нового газа будет достаточно высокая), чего пока не наблюдается", — сказал РИА Новости Собко.

Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Госдуме прокомментировали призывы Киева отказаться от российского газа

Он напомнил, что сейчас на Украине регулярно возникают споры предприятий, работающих в сфере газодобычи, что не способствует новым вложениям со стороны частных компаний. Не до конца понятна ситуация и с уровнем рентных платежей.

Отвечая на вопрос, какие поставки газа из России на Украину имел в виду Гройсман, если они не осуществляются с 2015 года, Собко предположил, что, возможно, политик имел в виду тот факт, что реверсный газ является по происхождению российским, пересекшим украинскую границу.

"По мнению некоторых наблюдателей, часть так называемого "реверсного" газа вообще отбирается, даже не доходя до западных границ. Соответственно, прекращение транзита через Украину, или падение объемов, может привести к тому, что необходимого объема газа, поставляемого европейскими трейдерами на Украину "по реверсу" уже не будет, или же ценовые условия станут еще менее привлекательными", — заметил эксперт.

Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
S F
Они своими языками уже и море выкопали, и Москву захватили, и газ добыли с нефтью, и заминировали Азовское море, и Космос освоили, а вот Запад ублажают - это на постоянной основе ....
12:08
27.07.2018
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