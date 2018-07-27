АЗПИ начал серийный выпуск топливной аппаратуры для российских дизелей

МОСКВА, 27 июля — РИА Новости. Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) запустил в четверг серийное производство топливной аппаратуры Altay Common Rail System для дизельных двигателей, что позволит решать задачи импортозамещения в этой области, сообщает официальный сайт Алтайского края.

До настоящего времени 98% комплектующих для топливных систем российских автомобилей поставляли иностранные компании. Инвестиционный проект барнаульского предприятия является значимым шагом инновационного развития рынка топливной аппаратуры в России.

"Политика руководства страны, наша политика внутри региона и Сибирского федерального округа нацелена на то, чтобы ускоренными темпами развивалась промышленность как одна из основных подотраслей экономики. Это позволяет нам решать вопросы импортозамещения и дальнейшего развития новых производств. Наша задача — выходить на мировые рынки, развивать экспорт и привозить в страну деньги, позволяющие решать социальные вопросы и вопросы дальнейшего экономического развития….Опыт завода прецизионных изделий мы будем использовать и тиражировать. Это должно стать нашей повседневной, по крайней мере, регулярной практикой", — заявил на церемонии запуска производства временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что реализация инвестпроекта была поддержана органами власти федерального и регионального уровня. Льготные кредиты со ставкой 5% годовых предоставили Фонд развития промышленности РФ и Фонд развития Алтайского края.

"Мы являемся потребителями продукции барнаульского предприятия. Это здорово, что вы это все делаете… Думаю, что вторая очередь производственной линии будет работать для нашего проекта. В 2019 году на КАМАЗе стартует производство нового двигателя — рядной "шестерки", на котором также будет установлен Common Rail System", — отметил первый заместитель генерального директора предприятия "КАМАЗ" Юрий Герасимов.

Организация серийного выпуска полнокомплектных систем Altay Common Rail System является одним из важных направлений деятельности АЗПИ в среднесрочной перспективе. При этом предприятие продолжит развитие сотрудничества с концерном BOSСH по поставкам распылителей на рынки Азии и Европы, а также производство запасных частей в рамках импортозамещения форсунок на российском рынке, говорится в сообщении.

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