Мандат на ведение торговых переговоров с США принадлежит ЕК, заявил эксперт

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мандат на ведение торговых переговоров с США есть у Еврокомиссии, а не отдельных стран-членов Евросоюза, при этом позиция Франции может быть важной, но не решающей в вопросе обсуждения торгового соглашения ЕС-США, сказала РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Ольга Буторина.
"Мандат на ведение переговоров по внешнеторговой политике принадлежит не отдельным государствам-членам Европейского Союза, а Европейской комиссии, поскольку с 1968 года существует общее внешнеторговая политика ЕС. Поэтому позиция отдельных стран интересная, в частности, Франции, задает некоторый политический канал, по которому могут развиваться события. Но, тем не менее, возможности у Франции вести торговые переговоры с США, как и с любой другой третьей страной мира, в принципе отсутствуют", — пояснила Буторина.
Она отметила, что "позиция Франции как государства-основателя Европейского союза весома".
Президент США Дональд Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.
США в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран пошлины вступили в силу с июня. США обосновали свои шаги соображениями национальной безопасности.
Практически все страны, для которых установлены новые пошлины, заявили о подготовке и введении ответных мер. В частности, ЕС ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт целого ряда товаров из США.