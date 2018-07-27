Мандат на ведение торговых переговоров с США принадлежит ЕК, заявил эксперт

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мандат на ведение торговых переговоров с США есть у Еврокомиссии, а не отдельных стран-членов Евросоюза, при этом позиция Франции может быть важной, но не решающей в вопросе обсуждения торгового соглашения ЕС-США, сказала РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Ольга Буторина.

В четверг во время визита в Мадрид президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не поддерживает на данном этапе начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий.

"Мандат на ведение переговоров по внешнеторговой политике принадлежит не отдельным государствам-членам Европейского Союза, а Европейской комиссии, поскольку с 1968 года существует общее внешнеторговая политика ЕС. Поэтому позиция отдельных стран интересная, в частности, Франции, задает некоторый политический канал, по которому могут развиваться события. Но, тем не менее, возможности у Франции вести торговые переговоры с США, как и с любой другой третьей страной мира, в принципе отсутствуют", — пояснила Буторина.

Она отметила, что "позиция Франции как государства-основателя Европейского союза весома".

"Франция — страна с 60-миллионным населением, вторая по величине после Германии, одна из крупнейших экономик. Но, тем не менее, мы знаем, что состояние французской экономики всегда было слабее по сравнению с немецкой, всегда были свои уязвимые места, свои особенности, менее развитое передовое промышленное производство, и наоборот, более развитое, но менее эффективное сельское хозяйство. Так что голос Франции важен, но он, на мой взгляд, не является решающим, потому что в данной ситуации едва ли при решении вопроса о начале переговоров дело дойдет до того, что Франция или любая другая страна будет накладывать вето. Она может менять условия, может влиять на них, но едва ли сможет переиграть позицию остальных стран ЕС", — считает эксперт.

По словам Буториной, на США и Европейский союз приходится, по разным подсчетам, до 40-45% мирового ВВП. "Такая же их доля в мировой торговле, особенно растет в последнее время их значимость в мировой торговле услугами. Поэтому, торговые конфликты между двумя крупнейшими торговыми игроками, естественно, случаются, и случаются на протяжении всех десятилетий их отношений с момента создания Европейского экономического сообщества. Естественно, они наносят ущерб обеим сторонам. Но перерастание этих торговых конфликтов в полномасштабную торговую войну или в состояние прекращения торговых отношений, эмбарго, невозможна", — заключила Буторина.

Президент США Дональд Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

США в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран пошлины вступили в силу с июня. США обосновали свои шаги соображениями национальной безопасности.

Практически все страны, для которых установлены новые пошлины, заявили о подготовке и введении ответных мер. В частности, ЕС ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт целого ряда товаров из США.