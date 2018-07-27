МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов (БНА), его возглавит член правления банка "ФК Открытие" Александр Соколов, говорится в сообщении кредитной организации.

"Банк "Открытие" завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов. На сегодняшний день успешно и в изначально заявленные сроки закончен ключевой этап формирования БНА — юридическое и операционное присоединение банка "Рост" к банку "Траст". Создана операционная платформа для последующей эффективной деятельности БНА", — сказано в релизе.

"Банк непрофильных активов возглавит член правления банка "Открытие" Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента-председателя правления банка "Траст" утверждена ЦБ РФ", — отметили в "ФК Открытие".