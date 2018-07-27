Добытые в Якутии бивни мамонтов планируют продавать через электронные торги

ЯКУТСК, 27 июл — РИА Новости. Бивни мамонтов, добытые в Якутии, будут продавать через электронные торги, проект планируют презентовать на ВЭФ во Владивостоке, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Необходимость создания электронной площадки, на которой будут продаваться бивни мамонта, отметил и.о. премьера Якутии Владимир Солодов в ходе рабочего совещания по вопросам переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны.

Председатель правительства обратил особое внимание на ускорение сроков проработки "Дорожной карты" концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны. Реализация проекта, по мнению премьера, позволит создать в республике легальный механизм для экспорта мамонтового сырья. Интерес к покупке мамонтовой кости проявляет ряд китайских компаний, имеющих косторезные центры.

"В Якутии необходимо создать площадки в форме электронных торгов, на которых будут продаваться бивни мамонта. Сделать это нужно в максимально короткие сроки, чтобы презентовать данные возможности на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в начале сентября", — добавили региональные власти.

Для урегулирования процессов оборота остатков мамонтовой фауны в республике в 2017 году был разработан проект Концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов. Документ сейчас находится на стадии обсуждения и согласования.