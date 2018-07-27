ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Судам под российским флагом могут предоставить исключительное право перевозок нефтепродуктов по Севморпути, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе открытия международного дальневосточного морского салона.

"Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути", — сказал Борисов.

Также, по его словам, в этом году могут появиться и другие новые механизмы поддержки российских судостроителей и судовладелцев, дополнительные преференции.