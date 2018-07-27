На "Звезде" заключат около 60 контрактов на создание судов и техники

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Около 60 контрактов на строительство судов и морской техники планируется заключить на ССК "Звезда" до конца года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

"Еще на этапе создания верфи загрузка предприятия активно формируется, уже заключено 26 твердых заказов, до конца года планируется заключить еще около 60 контрактов на строительство судов и морской техники", — сказал Рязанцев на пленарном заседании на Международном морском салоне во Владивостоке.

Проект создания судостроительного комплекса на базе дальневосточного завода "Звезда" реализует консорциум "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка.

Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.