МВФ надеется на урегулирование торговых споров Китая с другими странами

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд надеется, что КНР разрешит торговые противоречия с другими странами, говорится в пресс-релизе фонда по итогам очередных консультаций с властями Китая.

Фонд не говорит, о каких странах идет речь, однако известно, что в последнее время обострились торговые противоречия между США и КНР.

"Директоры фонда подчеркнули, что торговую напряженность следует разрешить таким образом, чтобы укрепить международную систему торговли и глобальную экономику", — говорится в релизе фонда.

При этом фонд приветствовал "приверженность властей КНР свободной торговле и многосторонним механизмам".

США ввели ввозные пошлины против ЕС, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР ввела ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.