МВФ предупредил Китай об опасности закредитованности

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд предупреждает КНР об опасности закредитованности экономики, говорится в пресс-релизе фонда по итогам очередных консультаций с властями Китая.
"Совет директоров (МВФ) подчеркнул важность сохранения курса по обузданию роста кредитования", — говорится в релизе фонда.
По оценкам МВФ, рост кредитования значительно замедлился, но все равно остается высоким. Хотя отношение корпоративного долга к ВВП стабилизировалась, но общий долг за пределами финансового сектора по-прежнему растет быстрее, чем номинальный ВВП, предупреждает фонд.
Также МВФ вновь призвал КНР развивать рыночные механизмы, в особенности — сократить доминирование государственных компаний в ряде отраслей и продолжить реформировать госкомпании.