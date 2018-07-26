США ведут с "Русалом" дискуссии по выводу компании из-под санкций

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти США ведут плодотворные дискуссии с "Русалом", попавшим под американские санкции в апреле текущего года, цитирует агентство Блумберг министра финансов страны Стивена Мнучина.

"Я много обсуждал тему "Русала", — рассказал Мнучин журналистам.

Министр также уточнил, что цель переговоров состояла в том, чтобы заставить главного акционера компании Олега Дерипаску "изменить поведение".

"Мы не собирались вводить санкции в отношении алюминиевых компаний… Я думаю, мы ведем с компанией плодотворные дискуссии для решения этих проблем", — добавил министр.

США в апреле ввели новые санкции против России, внеся в "черный список" ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил установленные сроки и заявил, что санкции в отношении "Русала" могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.