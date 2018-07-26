Акции "Яндекса" резко перешли к снижению на фоне обвала Facebook

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Акции "Яндекса" на Московской бирже резко перешли к снижению на фоне продолжающегося обвала бумаг Facebook на бирже NASDAQ, следует из данных торгов.

К 17.02 мск акции "Яндекса" снижались на 0,82%, тогда как в течение дня они дорожали на 4,5% на фоне позитивного отчета по US GAAP за второй квартал, следует из данных Московской биржи.

Акции Facebook на NASDAQ падают второй день подряд. К текущему моменту они теряют порядка 18,5%. В среду акции социальной сети обрушились примерно на 20% на фоне слабой отчетности, разочаровавшей рынок.

Акции Яндекса отреагировали на обвал Facebook как наиболее ликвидные бумаги российского IT-сектора, говорят эксперты.