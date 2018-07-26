Страны БРИКС призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Страны БРИКС призывают всех членов ВТО соблюдать правила организации и свои обязательства в рамках многосторонней торговой системы, говорится декларации, принятой по итогам саммита объединения.

"Мы признаем, что многосторонняя торговая система сталкивается с беспрецедентными трудностями. Мы подчеркиваем значимость открытой мировой экономики, предоставляющей всем странам и народам возможность пользоваться благами глобализации, которая должна носить инклюзивный характер и поддерживать устойчивое развитие и процветание всех стран. Мы призываем всех членов ВТО соблюдать правила ВТО и свои обязательства в рамках многосторонней торговой системы", — говорится в документе, подписанном президентами стран-участниц БРИКС.

"Мы напоминаем, что механизм урегулирования споров ВТО является краеугольным камнем системы многосторонней торговли и создан для повышения безопасности и предсказуемости в сфере международной торговли. Мы отмечаем с озабоченностью, что процесс отбора новых членов Апелляционного органа ВТО зашел в тупик, что может парализовать работу системы урегулирования споров и подорвать права и обязанности всех членов организации. В этой связи мы призываем всех членов конструктивно участвовать в решении этой проблемы в приоритетном порядке", — говорится в декларации.

Стороны отмечают, что признают необходимость сохранения переговорной функции ВТО.

В этой связи лидеры БРИКС договорились конструктивно участвовать в дальнейшем развитии законодательной базы многосторонней торговой системы в рамках ВТО, учитывая озабоченности и интересы всех членов ВТО, включая особенности развивающихся стран, говорится в документе.

"Мы вновь подтверждаем центральную роль основанной на правилах, прозрачной, недискриминационной, открытой и инклюзивной многосторонней торговой системы, воплощением которой является ВТО. Такая система способствует созданию предсказуемого торгового климата и поддерживает центральную роль ВТО. Мы признаем важность содействия развитию и приложим все усилия для укрепления многосторонней торговой системы", — говорится в декларации.