Эксперты оценили договоренности США и Евросоюза по наращиванию поставок СПГ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Договоренности США и Европейского союза о возможном наращивании в перспективе поставок американского сжиженного природного газа носят, скорее, политический характер и вряд ли могут рассматриваться как реальная угроза спросу на российский газ в Европе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Заявление Юнкера, скорее, стоит рассматривать как политическую декларацию, призванную немного смягчить накал в отношениях между США и Европой, связанный с "торговой войной", нежели чем как конкретный план, за которым последуют многомиллиардные инвестиции в новые терминалы и инфраструктуру", — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Это не первый раз, когда Европа заявляет, что хочет снизить зависимость от "Газпрома", но по факту она в последние годы только растет. То есть экономически целесообразнее закупать российский газ "Газпрома", — отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
В Европе избыток СПГ-терминалов
"В Европе и так этих терминалов много. Инфраструктура есть, но терминалы стоят незагруженными из-за того, что СПГ дорогой", — отмечает Полищук.
В настоящее время в Европе (с учётом Турции) мощность терминалов по приему СПГ составляет свыше 160 миллионов тонн, а суммарный импорт СПГ по итогам 2017 года составил лишь 47 миллионов тонн, сообщает при этом аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.
"В этом контексте планы по строительству новых терминалов выглядят неожиданно", — считает он.
Кто может нарастить поставки СПГ из США
"Решение о закупках газа в Европе принимают компании, а не отдельные государства или Еврокомиссия. Поэтому существенный рост закупок американского СПГ произойдет, только если это будет выгодно", — считает Маринченко. По мнению эксперта, европейские потребители могут заключить отдельные контракты с США, но они будут мотивированы исключительно желанием диверсификации поставок и усиления переговорной позиции покупателя.
В то же время Собко предполагает, что, возможно, Юнкер в своем заявлении имел в виду страны, которые ориентируются на российский газ, и при этом не имеют своих терминалов. Наиболее яркий пример — Германия, которая уже заявила о планах по строительству своего терминала.
"Но ясно, что строительство одного терминала (а это 5-10 миллиардов кубометров природного газа после регазификации СПГ) никоим образом не сможет заменить российские трубопроводные поставки", — говорит он. Эксперт при этом подчеркивает, что значительная часть стран, закупающих газ из РФ, вообще не имеет выхода к морю.
Цены говорят не в пользу США
"Были поставки в Польшу, например. Польская компания подписывала контракт с США по поставкам СПГ, но даже они при этом заявили, что это было сделано только чтобы снизить зависимость от "Газпрома". По факту этот газ выходит дороже", — подчеркивает Полищук.
"Сейчас доля рынка "Газпрома" в Европе составляет около 35%, и сложно представить сценарий, при котором она упадет ниже 30% в течение ближайших 5-10 лет. Доля американского СПГ в Европе — менее 1%, в лучшем случае она достигнет 5% в течение ближайших нескольких лет. Если исключить фактор капитальных вложений,… стоимость поставки дополнительной тысячи кубометров газа в Европу из России составляет около 120-130 долларов, а из США — около 175 долларов. То есть "Газпром" всегда сможет защитить свою долю рынка", — отмечает Маринченко.
На руку "Северному потоку — 2"
"Заявления (Трампа и Юнкера — ред.) вызывают пока много вопросов, но некоторое увеличение доли американского СПГ на европейском рынке может оказаться компромиссным вариантом с тем, чтобы США не препятствовали строительству "Северного потока-2", — говорит Собко.
"Декларация о намерениях кооперироваться с США в газовой сфере — скорее положительный фактор для "Северного потока-2" и уменьшает вероятность введения против него американских санкций. С другой стороны, спрос на российский газ останется высоким, даже при некотором увеличении импорта американского СПГ, поэтому целесообразность проекта сохраняется", — отмечает Маринченко.