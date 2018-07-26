РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты оценили договоренности США и Евросоюза по наращиванию поставок СПГ

0630
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗавод по сжижению природного газа (СПГ). Архивное фотоЗавод по сжижению природного газа (СПГ). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Договоренности США и Европейского союза о возможном наращивании в перспективе поставок американского сжиженного природного газа носят, скорее, политический характер и вряд ли могут рассматриваться как реальная угроза спросу на российский газ в Европе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Регазификационный терминал (СПГ). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЕС хочет закупать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии
В среду в совместном заявлении глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.

"Заявление Юнкера, скорее, стоит рассматривать как политическую декларацию, призванную немного смягчить накал в отношениях между США и Европой, связанный с "торговой войной", нежели чем как конкретный план, за которым последуют многомиллиардные инвестиции в новые терминалы и инфраструктуру", — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Это не первый раз, когда Европа заявляет, что хочет снизить зависимость от "Газпрома", но по факту она в последние годы только растет. То есть экономически целесообразнее закупать российский газ "Газпрома", — отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

В Европе избыток СПГ-терминалов

Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
Трамп одержал тотальную победу над ЕС, считает европейский эксперт
Эксперты в один голос заявляют, что необходимости строить новую инфраструктуру по приему СПГ у Европы нет, терминалов для сжиженного природного газа и так хватает. Более того, большая часть из них не загружена из-за высокой цены продукта.

"В Европе и так этих терминалов много. Инфраструктура есть, но терминалы стоят незагруженными из-за того, что СПГ дорогой", — отмечает Полищук.

В настоящее время в Европе (с учётом Турции) мощность терминалов по приему СПГ составляет свыше 160 миллионов тонн, а суммарный импорт СПГ по итогам 2017 года составил лишь 47 миллионов тонн, сообщает при этом аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.

"В этом контексте планы по строительству новых терминалов выглядят неожиданно", — считает он.

Кто может нарастить поставки СПГ из США

Трубы для строительства. Архивное фото
© Фото : Турецкий поток
США назвали альтернативу российскому газу в Европе
Допустим, ряд стран все же решит строить новую инфраструктуру по приему СПГ и наращивать поставки американского сжиженного газа. Станут ли причиной этому новые договоренности США и ЕС и стоит ли тогда переживать России, основному поставщику газа на европейский рынок, за свою долю на нем? На оба этих вопроса эксперты отвечают отрицательно.

"Решение о закупках газа в Европе принимают компании, а не отдельные государства или Еврокомиссия. Поэтому существенный рост закупок американского СПГ произойдет, только если это будет выгодно", — считает Маринченко. По мнению эксперта, европейские потребители могут заключить отдельные контракты с США, но они будут мотивированы исключительно желанием диверсификации поставок и усиления переговорной позиции покупателя.

В то же время Собко предполагает, что, возможно, Юнкер в своем заявлении имел в виду страны, которые ориентируются на российский газ, и при этом не имеют своих терминалов. Наиболее яркий пример — Германия, которая уже заявила о планах по строительству своего терминала.

"Но ясно, что строительство одного терминала (а это 5-10 миллиардов кубометров природного газа после регазификации СПГ) никоим образом не сможет заменить российские трубопроводные поставки", — говорит он. Эксперт при этом подчеркивает, что значительная часть стран, закупающих газ из РФ, вообще не имеет выхода к морю.

Цены говорят не в пользу США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трамп возмутился потоком "трубопроводных долларов" из Европы в Россию‍
Вопрос цены поставок "голубого топлива" при этом говорит совсем не в пользу Соединенных Штатов. Наглядным примером могут стать данные за 2017 год, в котором Россия поставила на рынок Европы 194,4 миллиарда кубометров, а США — мене 2 миллиона тонн СПГ (около 3 миллиардов кубометров). Собко поясняет, что американский СПГ в 2017 году поставлялся, в первую очередь, на рынки АТР, где он стоит дороже. Европе же доставались разовые поставки.

"Были поставки в Польшу, например. Польская компания подписывала контракт с США по поставкам СПГ, но даже они при этом заявили, что это было сделано только чтобы снизить зависимость от "Газпрома". По факту этот газ выходит дороже", — подчеркивает Полищук.

"Сейчас доля рынка "Газпрома" в Европе составляет около 35%, и сложно представить сценарий, при котором она упадет ниже 30% в течение ближайших 5-10 лет. Доля американского СПГ в Европе — менее 1%, в лучшем случае она достигнет 5% в течение ближайших нескольких лет. Если исключить фактор капитальных вложений,… стоимость поставки дополнительной тысячи кубометров газа в Европу из России составляет около 120-130 долларов, а из США — около 175 долларов. То есть "Газпром" всегда сможет защитить свою долю рынка", — отмечает Маринченко.

На руку "Северному потоку — 2"

Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия. Архивное фото
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer
США принудили Германию к откату за "Северный поток-2". Но у нее есть план Б
Договоренности Трампа и Юнкера по СПГ могут стать и положительным моментом для проекта "Северный поток-2". Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Однако США неоднократно заявляли, что выступают против проекта, и что компании, работающие с ним и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.

"Заявления (Трампа и Юнкера — ред.) вызывают пока много вопросов, но некоторое увеличение доли американского СПГ на европейском рынке может оказаться компромиссным вариантом с тем, чтобы США не препятствовали строительству "Северного потока-2", — говорит Собко.

"Декларация о намерениях кооперироваться с США в газовой сфере — скорее положительный фактор для "Северного потока-2" и уменьшает вероятность введения против него американских санкций. С другой стороны, спрос на российский газ останется высоким, даже при некотором увеличении импорта американского СПГ, поэтому целесообразность проекта сохраняется", — отмечает Маринченко.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена