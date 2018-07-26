Россия рассчитывает на поддержку БРИКС заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Москва рассчитывает на поддержку странами БРИКС российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе лидеров стран БРИКС.

"Россия претендует на проведение ЭКСПО-2025 в российском городе Екатеринбурге, среди наших конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, мы очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС", — сказал Путин.

Екатеринбург, Осака и Баку претендуют на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре путем тайного голосования. Проведение ЭСПО-2025 запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.