Урожай зерновых в Ростовской области составит около десяти миллионов тонн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Урожай зерновых в Ростовской области в текущем году составит около 10 миллионов тонн, качество зерна будет выше прошлогодних показателей, сообщает правительство региона.

Губернатор области Василий Голубев провел заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга реализации майских указов президента РФ.

По его данным, на сегодняшний день уборка ранних зерновых завершена на 80% площадей при средней урожайности 33 центнера с гектара. "По оценке, урожай зерновых в этом году в Ростовской области составит 10 миллионов тонн. Качество зерна, по прогнозу, будет выше прошлогодних показателей", — говорится в сообщении.

Голубев отметил, что нынешний урожай будет несколько меньше рекордов последних двух лет, но гораздо выше обычных среднегодовых результатов в 6-8 миллионов тонн и даже выше рекорда 1991 года, когда было собрано 9,5 миллиона тонн зерна.

Ранее министр сельского хозяйства области Константин Рачаловский сообщал, что в течение трех месяцев вегетации зерновых культур (апрель-июнь текущего года) в области выпало не более 30% от нормы осадков, а в отдельных районах наблюдалась абсолютная засуха.

Индекс производства продукции сельского хозяйства за первое полугодие составил 128,5%. Такой результат обеспечен за счет роста объемов производства мяса, молока, а также более ранней, по сравнению с прошлым годом, уборкой зерновых культур.

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