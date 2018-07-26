Госдума приняла законы о перерегистрации компаний из офшоров в спецрайонах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла пакет из семи законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.

Пакет устанавливает особенности создания и функционирования САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании. Причем для этого не потребуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять ее там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.

Статус международной компании предоставляется одновременно с госрегистрацией компании в едином госреестре юрлиц. Но для этого компания должна взять на себя обязательства по инвестированию в РФ не менее 50 миллионов рублей в течение полугода с даты госрегистрации, а также отвечать ряду других требований.

После смены юрисдикции с точки зрения валютного законодательства РФ перерегистрируемая компания, получившая статус международной, признается иностранной организацией (нерезидентом), с точки зрения налогового права РФ — российской организацией (резидентом). При этом международная компания будет вправе осуществлять без ограничений валютные операции и расчеты, предусмотренные законодательством РФ для нерезидентов, и пользоваться определенными налоговыми льготами как резидент.

Для международной холдинговой компании (МХК) устанавливается нулевая ставка налога на прибыль по доходам, полученным ею в виде дивидендов, а также при продаже акций или долей участия в уставном капитале российских или иностранных организаций.

По доходам, полученным до 2029 года иностранными лицами в виде дивидендов по акциям МХК, которые на дату выплаты являются публичными компаниями, ставка налога составит 5%. Фактически иностранным компаниям, которые после смены юрисдикции станут участниками САРа, создается налоговый режим не хуже, чем был у них в офшорах.

Также устанавливается ускоренный порядок приведения в исполнение решений постоянно действующих третейских судов по спорам в рамках САР – до 14 дней. При этом стороне спора отводится 7 дней для представления своих возражений со дня поступившего в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа.

Закон также оговаривает, что личные яхты и другие суда, не используемые для торгового мореплавания, которые принадлежат участникам САР и зарегистрированы за рубежом, могут быть зарегистрированы в Российском открытом реестре судов только после исключения их из реестра судов иностранного государства и представления подтверждающего этот факт свидетельства.