РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Госдума приняла новую редакцию закона о таможенном регулировании

12511
© РИА Новости / Михаил Воскресенский, STFПерейти в фотобанкВход на зону таможенного контроля. Архивное фотоВход на зону таможенного контроля. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский, STF
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла новую редакцию закона о таможенном регулировании, разработанную в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Покупка в интернете. Архивное фото
© Fotolia / Santiago Cornejo
Эксперт оценил влияние снижения порога беспошлинной торговли на россиян

Документ регулирует отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Ряд норм направлен на упрощение и ускорение таможенных процедур, включая внедрение принципов и технологий "электронной таможни", в частности, декларировать товары можно будет электронным способом.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин ранее пояснял, что новый ТК ЕАЭС содержит отсылочные нормы на национальное законодательство, которые необходимо урегулировать в каждой стране-участнице этого союза. Помимо этого, нужно урегулировать комплекс вопросов, связанных с организацией таможенного дела в РФ, то есть то, что находится вне пределов регулирования наднационального законодательства, отмечал он.

Детали

Закон допускает исполнение обязанностей по уплате таможенных платежей третьими лицами, что создаст возможности для применения ряда новых технологий уплаты таможенных платежей, например при трансграничном перемещении товаров, приобретенных физлицами для личного пользования.

Таможенный представитель сможет уплачивать таможенные пошлины и сборы в отношении товаров, ввозимых для личного пользования за исключением транспортных средств, если это предусмотрено договором, заключенного между ним и декларантом. Оплата таможенных пошлин физлицами станет возможна в отделениях "Почты России". Операторы таможенных платежей будут обязаны обеспечить возможность их уплаты с использованием карты "Мир".

Покупка в интернете. Архивное фото
© Fotolia / Santiago Cornejo
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на покупки в интернете

Правительством РФ могут определяться правила реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли. Причем реализация товаров в таких магазинах допускается лишь "категориям лиц, указанным в порядке функционирования магазина беспошлинной торговли" При реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли в фискальных документах могут указываться сведения об их покупателе. Случаи указания таких сведений и их состав сведений определяются ФТС. На реализуемые в магазинах беспошлинной торговли товары наносится маркировка в случаях и порядке, установленных законодательством или правительством.

Закон предусматривает выплату процентов плательщику таможенных платежей в случае, если нарушение таможенным органом срока возврата излишне уплаченных таможенных пошлин привело к негативным для него последствиям. Проценты выплачиваются в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы переплаты за каждый день просрочки.

Одновременно исключается возможность привлечения к ответственности за нарушение законодательства и актов в сфере таможенного регулирования, если оно вызвано неясностью содержащихся в них правовых норм. Помимо этого, допускается возможность взыскания неуплаченных в установленные сроки таможенных пошлин со счетов должника в драгоценных металлах.

Закон также устанавливает общее правило, по которому компоненты товара должны ввозиться на территорию России в рамках одной внешнеэкономической сделки. В декларации на товар должны быть указаны сведения о его компонентах, поставляемых в адрес одного получателя при их ввозе или в качестве вклада в его уставный капитал. При вывозе товара поставка его компонентов должна осуществляться одним отправителем в рамках внешнеэкономической сделки, заключенной этим лицом. В рамках нескольких внешнеэкономических сделок ввоз компонентов товара станет возможен лишь в определяемых правительством РФ случаях и порядке.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Victory NoName
только девять процентов покупателей зарубежных интернет магазинов, готовы платить пошлину за товар остальные откажутся от покупок или будут искать пути обхода, так что почта со своими медвежьими услугами отдыхает... на чужой каравай рот не разевай. Лучше бы корупцию у таможеников искоренили, а то жадность зашкаливает...
12:26
26.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена