В Йоханнесбурге начинается встреча лидеров БРИКС

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Встреча лидеров БРИКС в узком составе начинается в Йоханнесбурге, президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит в ЮАР утром в четверг.

Глав государств встречал хозяин саммита — президент ЮАР Сирила Рамафоза. В международный конференц-центр Sandton, где проходит саммит, также прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Мишел Темер.

По традиции лидеры сделали совместное фото, после чего приступили к встрече.

Этот саммит БРИКС юбилейный, десятый по счету. Его девиз — "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции".

После завершения узкого формата к лидерам присоединятся члены делегаций. Встреча в расширенном составе должна завершиться подписанием совместных документов.