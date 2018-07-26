В Йоханнесбурге начинается встреча лидеров БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Встреча лидеров БРИКС в узком составе начинается в Йоханнесбурге, президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит в ЮАР утром в четверг.
По традиции лидеры сделали совместное фото, после чего приступили к встрече.
Этот саммит БРИКС юбилейный, десятый по счету. Его девиз — "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции".
После завершения узкого формата к лидерам присоединятся члены делегаций. Встреча в расширенном составе должна завершиться подписанием совместных документов.