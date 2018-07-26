Биткоин подешевел до 8,2 тысячи долларов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в четверг слегка корректируется после значительного роста, но держится выше отметки 8 тысяч долларов, которую пробил в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.35 мск биткоин дешевел на 1,07%, до 8,21 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,53%, до 8,2 тысячи долларов.

Другие криптовалюты демонстрируют разнонаправленную динамику: Ethereum уменьшается в цене на 0,05%, до 477,4 доллара, Ripple — дорожает на 1,11%, до 0,463 доллара, Bitcoin Cash — дешевеет на 1,77%, до 838,6 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 300,9 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,8% всего рынка криптовалют.

"После бурного роста 23-24 июля цена биткоина скорректировалась и сейчас держится около уровня 8,2 тысячи долларов. Другие криптовалюты отстают, и доля биткоина в капитализации рынка остается около 47% — максимума с декабря 2017 года. С учетом выхода из понижающегося тренда, нужно, чтобы рост продолжился, иначе прорыв окажется ложным, и неизбежен быстрый возврат под линию тренда. Критической отметкой является уровень 7,8 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.