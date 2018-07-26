ССК "Звезда" прорабатывает вопрос о строительстве еще 15 судов

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. ССК "Звезда", который уже получил 25 заказов на строительство судов, прорабатывает вопрос о создании еще 15, сообщил журналистам генеральный директор ООО "ССК "Звезда" Сергей Целуйко.
По его словам, корректировки по загрузке мощностей идут постоянно, это зависит от нужд фрахтователей.
"С НОВАТЭК обсуждалось строительство 15 газовозов, по "Газпрому" есть несколько перспективных заказов – порядка 8 штук", — добавил Целуйко.
Проект создания судостроительного комплекса на базе дальневосточного завода "Звезда" реализует консорциум "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.