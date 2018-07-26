ССК "Звезда" прорабатывает вопрос о строительстве еще 15 судов

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. ССК "Звезда", который уже получил 25 заказов на строительство судов, прорабатывает вопрос о создании еще 15, сообщил журналистам генеральный директор ООО "ССК "Звезда" Сергей Целуйко.

"На сегодняшний день у верфи подписаны контракты на 25 судов… Прорабатываем еще вопрос о строительстве 15 судов. Считаю, что у верфи загрузка будет полностью", — сказал Целуйко.

По его словам, корректировки по загрузке мощностей идут постоянно, это зависит от нужд фрахтователей.

"С НОВАТЭК обсуждалось строительство 15 газовозов, по "Газпрому" есть несколько перспективных заказов – порядка 8 штук", — добавил Целуйко.

Проект создания судостроительного комплекса на базе дальневосточного завода "Звезда" реализует консорциум "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.