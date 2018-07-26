Мексика вложит около двух миллиардов долларов в реконструкцию шести НПЗ

МЕХИКО, 26 июл – РИА Новости. Мексика на первоначальном этапе инвестирует в реконструкцию своих нефтеперерабатывающих заводов 38 миллиардов песо (более 2 миллиардов долларов), сообщило издание SinEmbargo со ссылкой на Росио Нале, которая займет пост министра энергетики в новом правительстве страны.

По ее словам, на реконструкцию планируется направить средства государственной нефтяной компании Pemex. "Нам не нужно будет больше, чем те средства, которые уже есть у Pemex, мы перенаправим их", — заявила Нале.

Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал представить в августе план строительства новых НПЗ и модернизации шести старых в Мексике, которая сейчас импортирует большую часть бензина. Пока известно о намерении новых властей построить один завод в штате Табаско стоимостью 6 миллиардов долларов.

Обрадор неоднократно говорил о необходимости снижения зависимости Мексики от США в энергосфере, в том числе об увеличении доли производства бензина в самой Мексике. Сейчас порядка 70% бензина страна импортирует с НПЗ США.