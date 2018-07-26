Минторг США считает договоренности Трампа и Юнкера "победой обеих сторон"

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс считает "победой для обеих сторон" договоренности, достигнутые по итогам переговоров президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтоне.

"Я думаю, что сегодня победа для обеих (сторон) – как для ЕС, так и для США. Потому что наша цель – нулевые пошлины, нулевые торговые барьеры, нулевые субсидии, нулевые запреты для доступа к рынку. Мы думаем, что ЕС сейчас заинтересован в том же", — сказал Росс в эфире телеканала Fox News.

Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей в ходе двусторонней встречи главы Юнкера и Трампа, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов.