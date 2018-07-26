Договоренности ЕС и США по торговле должны привести к повышению инвестиций

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Торговые договоренности Евросоюза и США, достигнутые в ходе встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, способны привести к росту инвестиций, говорится в совместном заявлении ЕС и США после этой встречи.

ЕС и США договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Они также планируют работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевых бобов, говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

"Это откроет рынки для фермеров и рабочих, увеличит инвестиции и приведет к большему процветанию как в США, так и в ЕС. Это также сделает торговлю более справедливой", — говорится в документе.