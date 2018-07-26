ЕС и США определят краткосрочные меры для содействия торговле

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Новая рабочая группа Евросоюза и США определит краткосрочные меры для содействия торговле, говорится в совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.

"Мы договорились незамедлительно создать Исполнительную рабочую группу, (состоящую из – ред.) наших ближайших советников для продвижения этой совместной повестки дня", — говорится в заявлении, распространенном ЕК.

Речь идет о достигнутых 25 июля договоренностях Трампа и Юнкера, в частности, касательно импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО.

"Помимо этого, она (рабочая группа – ред.) определит краткосрочные меры для содействия коммерческим обменам и оценит существующие тарифные меры", — говорится в документе.