ЕС и США хотят расширить торговлю услугами, фармпродукцией, медпродукцией

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Евросоюз и США будут работать над снижением барьеров и расширением торговли услугами, фармацевтической и медицинской продукцией, говорится в совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.

"Мы договорились сегодня, в первую очередь, совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Мы также будем работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевых бобов",- говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.